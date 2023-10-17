Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz yabancı para birimlerinden oluşan bir sistemdir. Bu alanda yatırım yapmak isteyen insanlar da döviz konusunda bilgi edinmek için kuru takip ederler. 17 Ekim günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış Fiyatları
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Döviz kuru her yaştan insanın dikkatle izlediği bir yatırım aracıdır. Kurdaki değişiklikler sadece yatırımcı tercihlerinden kaynaklanmaz. Aynı zamanda küresel ve yerel piyasalardaki kararlardan da etkilenmektedir. Bu nedenle döviz kurunu takip ederken bütün bir şekilde ele almak en sağlıklısıdır. Dolar, euro ve sterlin en çok takip edilen döviz türleridir. İşte 17 Ekim günü güncel döviz alış ve satış fiyatları... 

Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış Fiyatları - Resim : 1

17 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,87

Dolar Satış: 27,94

Euro Alış: 29,34

Euro Satış: 29,45

Sterlin Alış: 33,73

Sterlin Satış: 34,01

17 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,89

Dolar Satış: 27,90

Euro Alış: 29,42

Euro Satış: 29,44

Sterlin Alış: 33,97

Sterlin Satış: 33,98

Altın Yükseldi Mi, Düştü Mü? Altın Fiyatları Ne Durumda? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış FiyatlarıAltın Yükseldi Mi, Düştü Mü? Altın Fiyatları Ne Durumda? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış FiyatlarıAltın Fiyatları
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