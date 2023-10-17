Altın Yükseldi Mi, Düştü Mü? Altın Fiyatları Ne Durumda? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ve altının diğer türleri ağırlıklarına göre değişen bir fiyat sistemine sahiptir. Aynı zamanda altın fiyatları küresel ve yerel piyasalardan etkilemektedir. Bu nedenle altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. İşte 17 Ekim günü altın fiyatlarının güncel değerleri..

Altın fiyatları dalgalı bir şekilde devam ederken çoğu insan altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ederler. Yatırım amaçlı altın almak isteyenler bu nedenle altın fiyatlarının yükselip düşmesini iyice izlemelidir.

Gram altın 17 Ekim günü alış fiyatını 1718.9510 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1719.3510 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11104.7736 TL, satış fiyatı da 11280.5344 TL’dir.

17 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1718.9510

Satış Fiyatı: 1719.3510

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2782.2150

Satış Fiyatı: 2782.2150

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5568.7799

Satış Fiyatı: 5665.4517

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11104.7736

Satış Fiyatı: 11280.5344

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11361.2361

Satış Fiyatı: 11361.2361

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11362.7697

Satış Fiyatı: 11553.5429

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 27590.1171

Satış Fiyatı: 27590.1171