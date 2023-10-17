Altın Yükseldi Mi, Düştü Mü? Altın Fiyatları Ne Durumda? 17 Ekim Güncel Alış ve Satış Fiyatları
Altın fiyatları sürekli düşüp çıkan bir çizgi izler. Ancak uzun vadede izlendiğinde altın fiyatları genel bir fikir verebilmektedir. Peki 17 Ekim günü altın kaç TL'den satılacak ve alınacak?
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ve altının diğer türleri ağırlıklarına göre değişen bir fiyat sistemine sahiptir. Aynı zamanda altın fiyatları küresel ve yerel piyasalardan etkilemektedir. Bu nedenle altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. İşte 17 Ekim günü altın fiyatlarının güncel değerleri..
Altın fiyatları dalgalı bir şekilde devam ederken çoğu insan altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ederler. Yatırım amaçlı altın almak isteyenler bu nedenle altın fiyatlarının yükselip düşmesini iyice izlemelidir.
Gram altın 17 Ekim günü alış fiyatını 1718.9510 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1719.3510 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11104.7736 TL, satış fiyatı da 11280.5344 TL’dir.
17 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1718.9510
Satış Fiyatı: 1719.3510
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2782.2150
Satış Fiyatı: 2782.2150
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5568.7799
Satış Fiyatı: 5665.4517
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11104.7736
Satış Fiyatı: 11280.5344
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11361.2361
Satış Fiyatı: 11361.2361
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11362.7697
Satış Fiyatı: 11553.5429
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 27590.1171
Satış Fiyatı: 27590.1171