Döviz Kurunda Son Durum... Haftaya Nasıl Başladı? 11 Aralık 2023 Pazartesi Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den değer bulduğu merak edilmektedir. Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz kurlarıdır. Peki 11 Aralık 2023 Pazartesi günü döviz kuru nasıl harekete başladı? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Döviz Kurunda Son Durum... Haftaya Nasıl Başladı? 11 Aralık 2023 Pazartesi Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...
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Türkiye'de olduğu gibi dünyada da en çok kullanılan döviz kurları dolar, euro ve sterlindir. Bu nedenle genelde bu kurların kaç TL'ye denk geldiğini öğrenmek isterler. Canlı döviz kuru sürekli olarak merak edilmektedir. Yatırım yapmak isteyenler, iş insanları ya da sadece elindeki dövizi bozdurmak isteyenler güncel fiyatları öğrenerek buna göre hareket edebilmektedir. Peki döviz bozdurmak için iyi bir zaman mı? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? Döviz kuru haftanın ilk gününe nasıl başladı?  İşte 11 Aralık 2023 Pazartesi günü güncel döviz alış ve satış fiyatları...

Döviz Kurunda Son Durum... Haftaya Nasıl Başladı? 11 Aralık 2023 Pazartesi Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

11 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,99

Dolar Satış: 29,04

Euro Alış: 31,18

Euro Satış: 31,29

Sterlin Alış: 36,14

Sterlin Satış: 36,36

11 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,97

Dolar Satış: 28,98

Euro Alış: 31,20

Euro Satış: 31,21

Sterlin Alış: 36,33

Sterlin Satış: 36,36

Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi? 11 Aralık 2023 Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…Altın 3000’i Gördü! Fiyatlar Yükselmeye Devam Edecek Mi? 11 Aralık 2023 Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları…Altın Fiyatları
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