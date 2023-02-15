"Depremin merkezi Pazarcık koordine olmuş durumda" | TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin anlattı

Kayahan Çetin Kahramanmaraş Pazarcık'ta yardım çalışmaları hakkında konuştu. TGB Genel Başkanı "Afşin merkezli olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bütün depremde etkilenen bölgelerde arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Biz Maraş bölgesinde depremden kötü etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye oradaki ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz.