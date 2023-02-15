"Depremin merkezi Pazarcık koordine olmuş durumda" | TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin anlattı
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Başkanı Kayahan Çetin, depremin merkez üssü Pazarcık'ta Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven ile bir araya geldi. Çetin, ihtiyaçlara cevap vermek ve motivasyonu arttırmak için depremin ilk anından beri bölgede olduklarını aktardı.
Kayahan Çetin Kahramanmaraş Pazarcık'ta yardım çalışmaları hakkında konuştu. TGB Genel Başkanı "Afşin merkezli olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bütün depremde etkilenen bölgelerde arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Biz Maraş bölgesinde depremden kötü etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye oradaki ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz.
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