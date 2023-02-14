Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu bölgedeki çalışmalarını anlattı

Ulusal Kanal Muhabiri Yalçın Semir Akarsu Hatay'da Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu ile görüştü. Afetin ilk anından itibaren bölgeye hizmet verdiklerini söyleyen Kadir Kemaloğlu, birincil olarak beslenme hizmetinden başladıklarını ve 135 noktada bu devam ettiklerini söyledi.