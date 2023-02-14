Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu bölgedeki çalışmalarını anlattı

Ulusal Kanal Muhabiri Yalçın Semir Akarsu Hatay'da Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu ile görüştü. Afetin ilk anından itibaren bölgeye hizmet verdiklerini söyleyen Kadir Kemaloğlu, birincil olarak beslenme hizmetinden başladıklarını ve 135 noktada bu devam ettiklerini söyledi.

Ulusal Kanal Muhabiri Yalçın Semir Akarsu Hatay'da Kızılay Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu ile görüştü. Afetin ilk anından itibaren bölgeye hizmet verdiklerini söyleyen Kadir Kemaloğlu, birincil olarak beslenme hizmetinden başladıklarını ve 135 noktada bu devam ettiklerini söyledi. 

# kızılay # deprem # hatay deprem

Benzer Videolar

"Acil ihtiyacımız yok, yardımlar daha acil olanlara gitsin" "Acil ihtiyacımız yok, yardımlar daha acil olanlara gitsin"
Deprem bölgesinde kurulan konteyner evlerin içleri nasıl? Deprem bölgesinde kurulan konteyner evlerin içleri nasıl?
"Tüm imkanlarımızla Türkiye'nin yanındayız" "Tüm imkanlarımızla Türkiye'nin yanındayız"
Defne'de koordinasyon merkezinde çalışmalar sürüyor Defne'de koordinasyon merkezinde çalışmalar sürüyor
Şehirler nasıl yeniden inşa edilecek? | Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Prof. Dr. Mehmet Yuva Şehirler nasıl yeniden inşa edilecek? | Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Prof. Dr. Mehmet Yuva
"Her gün ortalama 2 uçağımız yardım için geliyor" "Her gün ortalama 2 uçağımız yardım için geliyor"
"Depremin merkezi Pazarcık koordine olmuş durumda" "Depremin merkezi Pazarcık koordine olmuş durumda"
"Bugünlerde bile bizi bölmeye çalışanların oyunu tutmaz" "Bugünlerde bile bizi bölmeye çalışanların oyunu tutmaz"
Gönüllü Psikolojik Danışmanlar deprem bölgesinde | Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir aktardı Gönüllü Psikolojik Danışmanlar deprem bölgesinde | Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir aktardı
"Devletimize güvenelim" | Devrim Aşkın Karasoy Malatya'dan aktardı "Devletimize güvenelim" | Devrim Aşkın Karasoy Malatya'dan aktardı
"İnsan yemek yemeye utanır mı?" | BOTAŞ gönüllü aşçıları Ulusal Kanal Haber Müdürü'ne konuştu "İnsan yemek yemeye utanır mı?" | BOTAŞ gönüllü aşçıları Ulusal Kanal Haber Müdürü'ne konuştu
AFAD gönüllüsü "Çok fazla gelen bilinçsizce yardım var" AFAD gönüllüsü "Çok fazla gelen bilinçsizce yardım var"
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...