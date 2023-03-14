Doğu Perinçek için 100 bin imza
Vatan Partisi Genel Saymanı Ş. Yıldırım Gençer, Gün Ortası programına konuk oldu. Gençer, Vatan Partisi'nin yürüttüğü 100 bin imza kampanyasının detaylarını paylaştı.
Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına Vatan Partisi Genel Saymanı Ş. Yıldırım Gençer konuk oldu.
Gençer, Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Vatan Partisi'nin başlattığı 100 bin imza kampanyası hakkında konuştu.
İmza kampanyasının detaylarını ve imza noktalarını perincekicinimza.com adresinden öğrenebilirsiniz.