Ulusal Kanal "Umut" sokağında

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Hatay'ın Antakya ilçesinde son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Gümrükçü, depremzede Ayşe Ökten'den "Umut" sokağı ile ilgili bilgi aldı.

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Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Depremzedelerin hayata dönüş için çadırkentlerin olduğu sokağa umut adını vermesini aktaran Gümrükçü, depremzede Ayşe Ökten'den durum ile ilgili bilgi aldı.

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