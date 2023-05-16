Faik Işık: "Vatan Partisi nedir biliyor musunuz?"

Avukat Faik Işık, Vatan Partisi'nin aldığı oy oranını değerlendirdi. Işık, Vatan Partisi'nin hiçbir ittifakın çatısı altına girmediğini, kendi olarak seçimlere katıldığını aktardı. Işık, "Vatan Partisi yüzde nedir biliyor musunuz? Vatan Partisi kendisidir. Hiç bir ittifakın korkusu, etkisi altına kalmadan istediğini söyleyebilmesidir. İttifakta şunu kırar mıyım bunu kırar mıyım diye düşünmeden kendi iradesini dümdüz söyleyebilecek parti." ifadelerini kullandı.

Işık, Vatan Partisi kadrolarının özverili çalıştığını belirterek, "Vatan Partisi devletten yardım almadan seçime giren diğer partilerden biri olarak, üniversite ve hatta lise öğrencilerinin dolmuş, otobüs, sandeviç parasıyla seçim çalışması yaptığı, tamamı okumaya çalışanlardan oluşan partidir." dedi.

Işık, herkesin kazanan partileri konuştuğunu, kimsenin kazanamayan partilerin neden kazanamadığını konuşmadığını vurguladı.