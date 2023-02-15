Şehirler nasıl yeniden inşa edilecek? | Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Prof. Dr. Mehmet Yuva
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Türkiye - Suriye Dostluk Hareketi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yuva, Televizyon Gazetesi programına bağlanarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini, gelecekteki süreçlerini değerlendirdi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek ve Türkiye - Suriye Dostluk Hareketi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yuva, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına bağlandılar.
Kahramanmaraş merkezli depremleri üstünden Türkiye'nin fay hattını anlatan Perinçek, geçmişte bu fay hattı üstünde boşaltılan şehirlerden bahsetti.
Hatay - İskenderun'dan bağlanan Yuva ise bölgedeki son gelişmeleri anlattı.