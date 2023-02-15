"Her gün ortalama 2 uçağımız yardım için geliyor" | İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu anlattı
İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Javad Mabudi Far, İran'ın ilk andan itibaren yardım için çalışmalara başladığını söyledi. Başkonsolos, her gün ortalama 2 uçağın Gaziantep'e indiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Javad Mabudi Far, İran'ın ilk andan itibaren yardım için çalışmalara başladığını söyledi. Başkonsolos, her gün ortalama 2 uçağın Gaziantep'e indiğini belirtti.
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