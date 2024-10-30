AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye, jeopolitik önemi artan bir aday ülke

Borrell, 2024 Genişleme Paketi'nin tanıtıldığı basın toplantısında, Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova gibi aday ülkelerin durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Borrell, Türkiye-AB'de "olumsuz sarmalı dönüş yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini" belirterek, "Başlangıçta çok daha zor bir durumdaydı. Karşılıklı çıkar, yeniden destek gösterdik" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik artışını artırdığını kaydeden Borrell, "Türkiye, mevcut jeopolitik olarak daha da önemli bir günlük ülke. Çünkü, en zorlu genişlemenin birini serbest bırakma" dedi.

Borrell, Türkiye'deki liderlerle olan iletişimlerini sürdürmelerinde dikkate alındığını belirterek, ticaretin kara para aklama ile mücadele, araştırma ve yenilik gibi alanların ilerlemesinin kaydedilmesine rağmen bu yapısal çabaların önemine dikkat çekti. "Nisan 2024'te Türkiye ile oluşturulmakta, siyasi ve ekonomik işbirliği konusunda somut adımlar atmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Borrell, "Dış politikamızla uyum oranı düşük olmasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimizi sürdürmek için yeterli yardımlar mevcut" ifadesini kullandı. 2024 Genişleme Paketi'nde yer alan Türkiye Raporu, işbirliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin AB'nin çıkarılmasına olduğu varken, Türkiye'nin dış politika politikası rolüne de vurgu yapıldı.