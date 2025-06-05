ABD, BM'de Gazze ateşkesini engelledi: gerekçe HAMAS'ı kınamaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes talep eden karar tasarısı görüşüldü. Konseyin 15 üyesinden 14’ü tasarıya destek verirken, Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını kullanarak metni engelledi.

Tasarıda, Gazze'deki durum “felaket” olarak tanımlanıyor ve insani yardımın bölgeye girişini engelleyen tüm kısıtlamaların “derhal ve koşulsuz” olarak kaldırılması çağrısı yer alıyordu.

İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin gibi daimi üyelerin yanı sıra çok sayıda ülke metni desteklerken, ABD’nin vetosu nedeniyle karar geçersiz sayıldı.

Oylamanın ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tasarının Hamas’ı açıkça kınamamasını eleştirerek, "ABD, İsrail ile Hamas arasında sahte bir denklik kuran ya da İsrail’in kendini savunma hakkını göz ardı eden hiçbir metne destek vermez" dedi.

Washington'un bu vetosu, Gazze'de süren çatışmalarda sivil kayıpların artmasına yönelik endişelerin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Karar, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.