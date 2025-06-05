Çevre felaketi kapıda mı? Silivri sahilinde kirlilik riski büyüyor

Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, deniz suyunda yaşanan değişimin ciddi kirlilikten kaynaklandığını belirtti. “Bölge, azot ve fosfor açısından aşırı yüklü. Bu durum deniz ekosistemini tehdit ediyor,” dedi.

Silivri açıklarında yaşanan renk değişimi dikkat çekti. Suyun yeşile bürünmesine neden olan alg patlamasının, suyun sığ ve durgun olmasıyla birlikte artan sıcaklıkla tetiklendiği ifade ediliyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Normalde 20 derece olan deniz sıcaklığı, şu anda 22-23 derece. Bu şartlar, oksijensizliğe neden olarak deniz canlıları için ölümcül olabilir” dedi.

Fitoplanktonların deniz dibine çökmesiyle birlikte oksijen seviyesi daha da düşüyor. Bu da balıkların yaşam alanlarını daraltıyor ve balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Algler, balık ağlarına yapışarak avlanmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Bölgedeki kirliliğin başlıca sebepleri arasında tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan atıklar ile evsel suların yetersiz arıtılarak denize deşarj edilmesi yer alıyor. Öztürk, "Günlük 5 bin 400 metreküp evsel atık su sadece biyolojik arıtma ile denize bırakılıyor. Bu kesinlikle yeterli değil. İleri arıtma yapılmadan denize su verilmemeli" uyarısında bulundu.

Ayrıca, derin deniz deşarjı uygulamalarında yalnızca fiziksel ön arıtmanın yapıldığına dikkat çeken Öztürk, bunun da Marmara Denizi’nde uzun vadede ciddi riskler doğurabileceğini belirtti.

Öztürk, sıcaklıkların etkisiyle denizde tabakalaşmanın arttığını belirterek, “Müsilaj artık yüzeyde değil, 15 ila 25 metre derinlikte oluşuyor. Alg patlamasından sonra müsilaj vakalarının daha sık ve şiddetli görülebileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Buna karşı alınacak önlemlerle Marmara Denizi’nin 5 ila 10 yıl içinde kendini yenileyebileceğini ifade etti.

Sahilde yürüyüş yapan Mert Şentuna, “Çorlu’dan geldik, manzaranın keyfini çıkaralım dedik ama kötü bir tabloyla karşılaştık. Deniz tamamen yeşile dönmüş. Bu manzara bu güzelliğe hiç yakışmıyor” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Can Tekin ise, “Her yıl geliyoruz, ama koku ve görüntü artık rahatsız edici boyutta. Kafelerden sızıntı olabilir, belediyeler yeterince müdahale etmiyor gibi görünüyor” dedi.

Sahilde oturan İsmet Durmaz ise yetkililerin zaman zaman temizlik çalışmaları yaptığını belirterek, “Geçen hafta rüzgârla birlikte yosunlar tekrar ortaya çıktı. Belediye elinden geldiğince ilgileniyor” ifadelerini kullandı.