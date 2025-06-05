Acemi kasaplar dikkat! İşte kurban kesiminde en çok yapılan hatalar

Her yıl Kurban Bayramı'nda hastaneler acemi kasaplarla dolarken, uzman kasaplar uyarıyor: Keskin bıçak, doğru teknik ve huzurlu hayvan şart. Uzmanlar, hem kendinizi hem de hayvanı korumak için güvenlik önlemleri almadan kesim yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Acemi kasaplar dikkat! İşte kurban kesiminde en çok yapılan hatalar
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Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık kesimiyle ilgili güvenlik ve hijyen konuları bir kez daha gündeme geldi. Her yıl bayram sabahı yaşanan acemi kasap vakaları, hem hayati tehlike oluşturuyor hem de dini vecibenin usule uygun yerine getirilmemesine neden oluyor. Profesyonel kasaplar, özellikle bayramın ilk günü yaşanan yoğunlukta, kurban kesimi sırasında ciddi yaralanmaların önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken kritik noktaları sıraladı.

KESKİN BIÇAK, PROFESYONEL EKİP, TAM GÜVENLİK

Uzun yıllardır kasaplık yapan Mithat Karaca, kurban kesiminin sıradan bir iş olmadığını vurguladı. "Vatandaşlarımız için kurban vecibesini yerine getirirken en yakın arkadaşı bıçağıdır. O bıçak keskin değilse, hem hayvana eziyet olur hem de kendisine zarar verebilir," diyen Karaca, özellikle profesyonel ekiplerle çalışılmasının kazaları önlemede en önemli unsur olduğunu belirtti.

Karaca, "Kurban kesimi uzmanlık gerektirir. Kendi ekipmanı ve bilgisi yetersiz olan biri, hayvana müdahale etmeye kalktığında hem kendi sağlığını riske atar hem de dini vecibeyi usulüne uygun yerine getiremez. Bu yüzden deneyimli kişilerle çalışmak şart," diye konuştu.

HAYVANIN HUZURSUZLUĞU KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kurbanlık hayvanların kesim öncesinde ürkütülmesinin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini dile getiren Karaca, hayvanın kesim alanına huzurlu bir şekilde getirilmesinin önemine değindi. "Hayvan huzursuzsa, güç farkı nedeniyle çevresindekilere zarar verebilir. Bu yüzden kesim öncesinde kan kokusunun olmadığı, temiz bir ortam hazırlanmalı. Hayvanın gözünün bağlanması, rahatlatılması şarttır," dedi.

Ayrıca Karaca, “Hayvanı sevmek, güven vermek ve kesim yerine kargaşa içinde değil, sistemli şekilde getirmek gerekir. Rastgele bir şekilde bıçağı boğazına götürmek hem eziyet olur hem de dini kurallara aykırıdır," diyerek manevi boyutun da unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Kurban için hazırlanan hayvanın güvenlik önlemlerinin alınarak kesiminin yapılmasına dikkat çeken Karaca, "Kesim alanına getirildiğinde hayvan burada bile çırpınıyor zorluk çıkartıyor. İster istemez hayvan can havliyle tekme atıyor ve kesim yapan kişi ciddi anlamda zarar görebiliyor. Yani kalabalık olmak bir şey ifade etmiyor. Asıl mesele burada iş tekniğini bilmek, kesinlikle güvenlik önlemi almak gerekiyor. Tek başına yıkabilen insan da vardır, 10 kişiyle yıkabilen de ama burada tekniğiyle yıkabilen hem zarar görmez hem de hayvana zarar vermez. Bıçağınızın keskin olup olmadığına dikkat ederek, hayvanı incitmeden kesmek gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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