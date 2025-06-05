MSB'den Yunanistan'a harita tepkisi: Fitne çabalarına geçit yok

Kaynaklar, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, bakanlıkta düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik dron saldırısının ardından Türkiye’nin bu tür tehditlere karşı hazırlık durumu soruldu. MSB kaynakları, “Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte harbin doğasında yaşanan değişim ve dönüşümü yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, yerli ve milli insanlı ve insansız yüksek teknoloji ürünleriyle savunma altyapımız güçlendirilmeye devam edilmektedir” açıklamasında bulundu.

"Somali’ye helikopter desteği, anlaşmalar çerçevesinde yürütülüyor"

Somali’ye ATAK taarruz ve genel maksat helikopterlerinin teslim edildiğine yönelik haberler de gündeme geldi. Bakanlık kaynakları, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye ile Somali arasında yürürlükteki anlaşmalar çerçevesinde, Somali Federal Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürmektedir. Terörist faaliyetleri önlemek ve bölgede görev yapan birliklerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler, bu faaliyetlerin doğal bir parçasıdır.”