17 yıl hapisle aranıyordu, mağarada yakalandı!

Mersin'de uzun süredir firari olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, emniyet güçlerinin dikkatli çalışması sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre, “silahla yağma” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., Silifke ilçesinin kırsal bölgelerinde saklanıyordu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda firari hükümlünün ilçeye bağlı kayalık ve sarp bir arazide saklandığını belirledi. Ekipler, yapılan titiz planlama ve operasyon sonucunda zanlıyı kayalık arazideki bir mağarada kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan M.C.’nin uzun süredir güvenlik güçlerinden kaçmak için doğa koşullarından faydalandığı ve yerleşim yerlerinden uzak durarak izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş ceza doğrultusunda firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.