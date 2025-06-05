Kene vakası can aldı: 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 gün önce vücuduna kene yapışan Mahmut Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ağcabal’ın durumu kısa sürede ağırlaştı.

İlk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ağcabal, burada anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Ağcabal'ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.