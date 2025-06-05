Kene vakası can aldı: 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kene vakası can aldı: 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 gün önce vücuduna kene yapışan Mahmut Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ağcabal’ın durumu kısa sürede ağırlaştı.

İlk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ağcabal, burada anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Ağcabal'ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.

Doğu Karadeniz’den ihracat rekoru: 5 ayda 56 milyon dolarlık Türk somonu gönderildi!Doğu Karadeniz’den ihracat rekoru: 5 ayda 56 milyon dolarlık Türk somonu gönderildi!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

kene hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
MSB'den Yunanistan'a harita tepkisi
CHP’de deprem
Özgür Özel’e bir soruşturma daha!
Otoyolda zam dönemi resmen başlıyor!
Antalya ve Çanakkale sallandı!
Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu
Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat!
Perinçek'ten Ulusal Kanal için imece çağrısı
İzmir'de işçilerin grevi son buldu
İsrail'in saldırıları sürüyor
Çok Okunanlar
"Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!"
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Pompa fiyatlarında düşüş Pompa fiyatlarında düşüş
2 milyon liranın getirisi uçuşta! 2 milyon liranın getirisi uçuşta!
Antalya ve Çanakkale sallandı! Antalya ve Çanakkale sallandı!