Doğu Karadeniz’den ihracat rekoru: 5 ayda 56 milyon dolarlık Türk somonu gönderildi!

Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında önemli bir başarıya daha imza attı. 2024 yılının ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde, bölgeden toplam 8 bin 229 ton Türk somonu ihraç edilerek 56 milyon 236 bin 867 dolar döviz geliri sağlandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgenin ihracat performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RUSYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Kobya’nın verdiği bilgilere göre, en fazla ihracat yapılan ülke bu yıl da Rusya Federasyonu oldu. Bölgeden Rusya’ya yapılan somon ihracatı 30 milyon 589 bin 805 dolar ile listenin başında yer aldı. Rusya’yı 10 milyon 515 bin 125 dolar ile Belarus, 8 milyon 434 bin 70 dolar ile Japonya takip etti. Kobya, bu ülkelerin yıllardır Türk somonuna büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya da Türk somonunun dış satım listesine dahil oldu.

Bölgesel ihracatın en büyük payı ise Trabzon’a ait. Kobya’nın açıklamasına göre Doğu Karadeniz bölgesinden yapılan toplam ihracatın yüzde 72’si Trabzon’dan gerçekleştirildi. Trabzon'dan sadece ocak-mayıs döneminde 5 bin 835 ton somon ihraç edilerek 40 milyon 582 bin 309 dolar gelir elde edildi.