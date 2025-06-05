CHP’de deprem: 5 belediye başkanı görevden alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel yönetimlerinde şok bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, CHP’li 5 belediye başkanı görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;



Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;



Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;



Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;



Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.



5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;



Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.