Özgür Özel’e bir soruşturma daha!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ikinci bir soruşturma daha başlatıldı. Bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik mitingde sarf edilen ifadeler nedeniyle re’sen harekete geçti. Başsavcılık, Özel’in sözlerinin "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarını oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

İSTANBUL DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Söz konusu miting konuşmasıyla ilgili ilk soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Başsavcılık, Özgür Özel’in ifadelerinin yargı mensubuna yönelik açık bir tehdit ve hakaret içerdiği gerekçesiyle re’sen işlem başlatıldığını duyurmuştu. Ankara'nın da aynı yönde adım atması, soruşturmanın kapsamını ve ciddiyetini gözler önüne serdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

“SERT KAYAYA ÇARPTIN AKIN”

Gaziosmanpaşa mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB operasyonundaki sevk görüntülerine "O görüntüdeki polis, emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdiydiyse, o görüntüyü kim istediyse, onun bu milletin yakasından tutup, kafasını yere vurasını görene kadar bana durmak yok, huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle. Akın, sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takının Akın, sert kayaya çarptın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" sözleriyle tepki göstermişti.