Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır kararı net!

Trabzonspor’un kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır, yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmayı sürdürüyor. Fanatik'e göre, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin radarında yer alan başarılı file bekçisi için Trabzonspor yönetimi nihai kararını verdi. Bordo-mavili kulüp, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin tüm spekülasyonlara noktayı koydu.

EZELİ RAKİPLERİN İLGİSİ YOĞUNDU

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin uzun süredir Uğurcan’ı takip ettiği biliniyor. Hatta Galatasaray’ın, kaleci transferini Uğurcan Çakır ile çözmek istediği ve bu doğrultuda aracılar vasıtasıyla nabız yokladığı iddia edilmişti. Ancak Trabzonspor cephesinden gelen açıklama bu girişimlerin önünü kesti. Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce de defalarca vurguladığı gibi bu kez de net konuştu: “Uğurcan’ı yurt içinde kimseye satmam.”

Başkan Doğan, oyuncunun transferi konusunda ortaya net bir tavır koydu. İlgili kulüp kim olursa olsun, teklif edilen rakam ne kadar yüksek olursa olsun, Uğurcan Çakır için Türkiye içinden gelecek hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacak. Bordo-mavili kulüp, takım kaptanının ancak Avrupa’ya transferine sıcak bakıyor.

Başkan Doğan’ın Uğurcan’a verilmiş bir sözü var: “Avrupa’dan iyi bir teklif gelirse, Uğurcan’a yardımcı olacağız.” Bu doğrultuda, kulübe gelen ilk temaslar da yurt dışından gerçekleşiyor. Özellikle Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ve İngiltere Premier Lig’den düşen Burnley’nin, Uğurcan Çakır ile ilgilendiği ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi.

YILLIK ÜCRETTE ZAM YOLDA

Trabzonspor, kaptanıyla yola devam etmeyi çok istiyor. Kulüp yönetimi, Uğurcan’ın gönlünü kazanmak adına ciddi bir maaş artışı planlıyor. Halihazırda takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Uğurcan’ın maaşının 2 milyon Euro’nun üzerine çıkarılması bekleniyor.