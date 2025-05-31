ABD dış politikada rotayı değiştiriyor: Trump ve Barrack’tan dikkat çeken mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD ordusunun görevi, silah zoruyla demokrasi ihraç etmek ya da başka kültürleri dönüştürmek değil” açıklaması, dış politikada yeni bir yönelime işaret ediyor.

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ABD dış politikada rotayı değiştiriyor: Trump ve Barrack’tan dikkat çeken mesajlar
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Trump’ın bu açıklamaları, özellikle Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik destek politikasındaki değişimle birlikte değerlendirilirken, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Sykes-Picot anlaşmasındaki hatayı tekrarlamayacağız” sözleri de dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, konuyla ilgili Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, “Çok kutuplu dünyaya geçiş sürecinde Amerika yeni bir pozisyon almaya çalışıyor” diyerek küresel dengelerdeki değişime dikkat çekti.

Trump’ın açıklamalarının yalnızca bir söylem değil, bürokrasideki dönüşümün de habercisi olduğunu ifade eden Mutlu, “Trump, daha rasyonel, yere basan ve Amerikan sermayesinin denetiminde bir bürokrasi inşa etmek istiyor. Bu dönüşüm hem askeri hem güvenlik hem de dış politika bürokrasisinde hissediliyor” dedi.

Mutlu, dış politika değişiminin ilk sinyallerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda görüldüğünü belirtti. “Ukrayna savaşında başlarda Rusya yönetimini zayıflatmak için sınırsız bir destek sağlandı. Ancak artık Amerikan dış politikası daha rasyonel bir çizgiye çekiliyor. Washington, savaşın daha fazla uzamasını istemiyor. Ukrayna’nın belli ölçüde toprak kaybına razı olarak varlığını sürdürebilmesi, artık bir kazanç olarak görülüyor” diye konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Sykes-Picot vurgusuna da değinen Mutlu, bunun rastlantısal olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Bir ülke, masada kendini dışlanmış hissettiğinde oyunu yeniden başlatmak ister. ABD de Suriye merkezli yeni bir tartışma başlatarak, bölgedeki etkisini güncellemeye çalışıyor. Geçtiğimiz yüzyılda bölgede ciddi kazançlar sağlandı. Şimdi bu düzenin sona ermesiyle yeni bir sistemin kurulması gerektiğini savunuyorlar” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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