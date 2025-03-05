ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırırken, Rum Yönetimi ve İsrail ile ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak, ABD ve İsrail, Akdeniz’de büyük çaplı bir ortak tatbikat gerçekleştirdi.

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ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, tatbikata katılan uçaklar arasında onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra stratejik bombardıman uçakları da yer aldı. Haberde, tatbikatın tam olarak ne zaman gerçekleştirildiğine dair bir bilgi verilmedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail daha önce de Türkiye’nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı ABD'den yardım ve güvence istemişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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