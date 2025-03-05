ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, tatbikata katılan uçaklar arasında onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra stratejik bombardıman uçakları da yer aldı. Haberde, tatbikatın tam olarak ne zaman gerçekleştirildiğine dair bir bilgi verilmedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail daha önce de Türkiye’nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı ABD'den yardım ve güvence istemişti.