Çin, ABD’ye sert yanıt verdi: “Savaşmaya hazırız”

ABD, Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırarak, ticaret savaşında yeni bir adım attı. Çin yönetimi ise bu hamleye çok sert tepki gösterdi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’ye karşı sert bir duruş sergiledi. Açıklamada, “Sonuna kadar savaşmaya hazırız” ifadesi kullanıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in daha önce yaptığı açıklamada, "Eğer ABD’nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Çin'in bu sert yanıtının hemen ardından, Çin hükümeti, savunma harcamalarını yüzde 7,2 oranında artıracağını duyurdu. Çin Ulusal Halk Kongresi kapsamında açıklanan bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl 250 milyar dolara çıkarılacağı belirtilmişti. Çin'in savunma harcamaları, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013’te göreve gelmesinden bu yana her yıl artış gösterdi ve son 10 yılda savunma harcamaları iki katından fazla bir artış gösterdi.