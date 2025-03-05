Survivor'daki o kavgaya RTÜK'ten ceza yağdı!

RTÜK’ün kararında, programda "şiddet içeren tartışmalar" ve "görüntüler" bulunduğu belirtilerek, "gerçek hayattan daha fazla şiddet" içeren sahnelerin yayınlandığına dikkat çekildi. Açıklamada, “İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır” denildi. Medyanın şiddet içerikli yayınlarının artışının, günlük yaşamda da şiddet olaylarına etkisi olduğu ifade edildi.

RTÜK, "şiddeti özendirici yayın yapılamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle bu cezayı uyguladı. Verilen ceza, TV8’in 2024 yılı Aralık ayındaki toplam gelirinin yüzde 3’ü kadar oldu ve bu oran 595 milyon 67 bin 983 TL’lik gelire denk geldi.

Survivor’un 16 ve 18 Ocak tarihlerinde yayınlanan bölümlerinde, yarışmacılar Almeda, İsmail ve Adilhan arasında geçen sert diyaloglar dikkat çekti. "Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun" şeklindeki sözlerin ardından, yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdüğü, itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet içerikli görüntülerin de yayınlandığı belirtildi.