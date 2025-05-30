ABD'den İsrail'e İran freni: Pentagon'a ortak operasyon yasağı

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’a, İran’a yönelik operasyonlar konusunda İsrail ile tüm askeri iş birliklerinin dondurulması talimatını verdi.

Haberde, bu kararın İsrail’in İran’a yönelik olası tek taraflı saldırısını 'son derece riskli' hale getirdiği aktarıldı. “Netanyahu ile Trump arasında İran konusunda yaşanan sıra dışı çatışma” başlıklı haberde, İsrail’in özellikle füze savunma sistemleri açısından ABD desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

Trump’ın bu hamlesinin, Netanyahu’nun İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarını Washington’a dayatma girişiminden sonra geldiği belirtildi. Trump, nükleer müzakerelerin sekteye uğramaması gerektiğini vurgulayarak Netanyahu’yu açık şekilde uyarmıştı.

ABD merkezli Wall Street Journal da benzer bir gelişmeyi aktararak, İsrail’in saldırı ısrarının Beyaz Saray’da rahatsızlığa neden olduğunu yazdı. Gazeteye göre, İsrailli yetkililer, İran ile ABD arasında yapılacak olası bir anlaşmanın Tel Aviv’in askeri hamlelerini sınırlayacağından ve Tahran lehine gelişmeler yaratacağından endişe ediyor.

WSJ ayrıca, İsrail’in Trump’ın, İran’a yönelik “sıfır uranyum zenginleştirme” şartından geri adım atmasından çekindiğini belirtti.

İsrail’in olası İran saldırısı planı Körfez ülkelerinde de alarm yarattı. İsrail'in Walla haber sitesine göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleri, bölgeyi ziyaret eden Trump’a İran’ın nükleer programına yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduklarını bildirdi.

Bu gelişmelerin gölgesinde, nükleer müzakerelerin 6. turu devam ediyor. CNN International, ABD ve İran arasında anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü. Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, medyadaki spekülasyonlara temkinli yaklaştı. Anlaşmaya varmak için tüm yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.