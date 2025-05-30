Bakanlık memur alım şartlarını değiştirdi: Yaş sınırı kaldırıldı!

Değişiklikleri içeren "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmelikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla kapsamlı değişikliklere gittiklerini belirtti.

Memur alımında 35 yaş sınırının kaldırıldığını vurgulayan Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan yaş şartlarının uygulanacağını kaydetti.

Yönetmelikle birlikte fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları da Adalet Bakanlığı bünyesine dâhil edildi. Bu alanlara ilişkin atanma şartları yönetmelikte yer aldı. Ayrıca zabıt kâtipliği uygulama sınavında, anlam bütünlüğünü artırmaya yönelik düzenlemelere gidildi.

Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alımda uygulanan 30 yaş sınırının da kaldırıldığını açıkladı.

Ayrıca şu bilgileri paylaştı:

Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında, ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik verilecek.

Lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki KPSS puan türleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirilecek, puan türleri arasında karşılaştırma yapılmayacak.

Zorunlu atamaya tabi kadrolar için geçmişte öngörülen ama uygulanmayan rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri yılda en az bir kez alınacak.

Adalet Bakanı Tunç, yapılan değişikliklerin teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulundu.