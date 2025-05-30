Kebabın başkentinde at eti rezaleti: 2 ton 500 kilo ele geçirildi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir evin bodrum katına düzenlenen baskında, kesilmiş halde yaklaşık 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. Ayrıca 4 at da kesilmekten son anda kurtarıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kebabın başkentinde at eti rezaleti: 2 ton 500 kilo ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evin altında izinsiz at kesimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Evin sahibi Adem T. (48) ile oğlu Yusuf Can T.’nin, at etlerini piyasaya sürdüğü iddiası üzerine adrese baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, kesilmiş ve başlarından ayrılmış halde yaklaşık 2 buçuk ton at eti bulundu. Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldıkları belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Vedat K. (19) ve Adem T.’nin (17) yakalanması için çalışmalar sürüyor. Baba Adem T.’nin ise baskın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Evin bahçesinde 2’si tay olmak üzere toplam 4 canlı at bulundu. Hayvanlar, veteriner kontrolü sonrası hayvan barınağına teslim edildi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, etlerden numune alarak inceleme başlattı. Ele geçirilen etler ise imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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