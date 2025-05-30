Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine sert tepki: “Artık ona isim bile uyduramıyorum”

Geçtiğimiz yıl feci bir kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin anne ve babası, gelinleri Şükriye Aci’nin torunlarını kendilerine göstermediğini öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine sert tepki: “Artık ona isim bile uyduramıyorum”
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Oğullarını kaybetmenin acısını yaşayan Özer ve Pervin Aci çifti, şimdi de iki yaşındaki torunları Pars’a hasret kaldı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan anne Pervin Aci, “Bir evlat gitti, bir de torunum kaldı. Ama onu da göremiyorum” dedi.

“Gelinimiz artık bize ait değil”

1 Mart 2024’te İstanbul Kemerburgaz’da 17 yaşındaki T.C.’nin lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından T.C. annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmış, ABD'de tutuklanmıştı. İade süreci devam ederken Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan dört kişi geçtiğimiz günlerde şikâyetlerinden vazgeçmişti.

Bu gelişmenin ardından Aci ailesi, gelinleri Şükriye Aci’nin torunları Pars’ı kendilerine göstermediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Oğlunun mezarını ziyaret eden baba Özer Aci, “Gelinimiz artık bize ait değil, ona bir sıfat bile bulamıyorum. Şikâyetini geri çekerek bizi bir kez daha yıktı” dedi.

“Suçlular cezasını çekmeli”

Oğlunun davasından vazgeçmeyeceklerini belirten Özer Aci, “İstanbul’u verseler ne yazar? Oğlum geri gelmeyecek. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Kim ne kadar para teklif ederse etsin, suçlular cezasını çekmeli. Gelinimiz bir gün pişman olur belki ama o güne kadar biz torunumuza sahip çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“Torunumu 6 aydır göremiyorum”

Anne Pervin Aci ise torununa duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
“Bir evladımı toprağa verdim, tek tesellim torunumdu. Ama şimdi onu da göremiyorum. Geçen bayram üç kez kapısına gittim ama yüzünü bile göremedim. Başkalarıyla bayramlaşırken gördüm, içim parçalandı. Şükriye bizimle tüm iletişimini kesti. Sosyal medyadan engelledi, telefonlara çıkmıyor. Bayram benim neyime? Kurbanını bağışladım, dua ettim. Başka anneler bizim gibi ağlamasın.”

Mahkemeden kişisel ilişki talebi

Aci ailesi tarafından açılan davanın dilekçesinde, gelin Şükriye Aci’nin oğulları Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C.’nin yakınlarıyla para karşılığı görüşmeler yaptığı ve şikayetinden vazgeçtiği öne sürüldü. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Şükriye Aci, haber sitelerine verdiği röportajlarda çocuğu dede ve babaannesiyle görüştürmeyeceğini açıkça beyan etmiştir. Bu nedenle, Pars Aci’nin yaşı gereği psikolojik gelişimi gözetilerek, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde dedesi ve babaannesiyle düzenli şekilde kişisel ilişki kurulması, haftada en az bir gece kalacak şekilde ve resmi-dini bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde görüşme hakkı tanınması talep edilmektedir.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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