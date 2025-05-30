Acı haberi eşi duyurdu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

2022 yılında meme kanserini yenerek umut olan şarkıcı Şimal, yeniden nükseden hastalığına yenik düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Acı haberi eşi duyurdu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

2022 yılında meme kanserini yenerek umut olan şarkıcı Şimal, yeniden nükseden hastalığına yenik düştü. Acı haberi eşi Necati Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu:

"Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi daha sonra paylaşılacaktır."

Ünlü şarkıcı, meme kanserini atlattıktan kısa süre sonra beyninde tümör tespit edilmesiyle yeniden zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Ocak ayında beyin ameliyatı geçiren Şimal, hastalığın tekrar ettiğini açıklamıştı. Dün akşam saatlerinde eşi Necati Arıcı, "Durumu kritik" diyerek kamuoyunu bilgilendirmişti. Ne yazık ki beklenen haber kısa sürede geldi.

İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdiİslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdiEkonomi
İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: Su krizi var mı?İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: Su krizi var mı?Yurt
şarkıcı hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Barış görüşmeleri yeniden İstanbul’da
Interpol tarafından aranan 23 kişi 6 ilde yakalandı
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan kamu işçilerine mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vatan Partisi NATO kapısına dayandı
TGB’den çuval kararına tepki
MEB'den hayalet sınıf operasyonu
Bakanlık listesini güncelledi
Diyarbakır'da zehir tarlası!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi
Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Sürücüler dikkat: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? Sürücüler dikkat: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?
Adana'ya Pazartesi günü için son dakika uyarısı yapıldı Adana'ya Pazartesi günü için son dakika uyarısı yapıldı