Acı haberi eşi duyurdu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

2022 yılında meme kanserini yenerek umut olan şarkıcı Şimal, yeniden nükseden hastalığına yenik düştü. Acı haberi eşi Necati Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu:

"Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi daha sonra paylaşılacaktır."

Ünlü şarkıcı, meme kanserini atlattıktan kısa süre sonra beyninde tümör tespit edilmesiyle yeniden zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Ocak ayında beyin ameliyatı geçiren Şimal, hastalığın tekrar ettiğini açıklamıştı. Dün akşam saatlerinde eşi Necati Arıcı, "Durumu kritik" diyerek kamuoyunu bilgilendirmişti. Ne yazık ki beklenen haber kısa sürede geldi.