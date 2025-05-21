ABD'den Suriye mesajı: Türk varlığı konusunda karar zamanı

Rubio, "Suriye'de kurulmaya çalışılan geçici hükümetin, ülkenin egemenliğine dair adımlar atması gerekiyor. Bu da yabancı askeri varlıklarla ilgili bir tercih yapmalarını zorunlu kılıyor" dedi.

ABD'nin ev sahipliğinde iki önemli Suriye oturumu düzenlendi. Bunlardan biri, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu’nun toplantısıydı. Görüşmelere Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve ABD’li mevkidaşı Christopher Landau başkanlık etti.

Komite oturumunda konuşan Rubio, Şara yönetimini desteklediklerini belirterek, "Eğer bu hükümet başarılı olmazsa, bölgede kaos kaçınılmaz olur" dedi. Rubio, ayrıca “Şam hükümeti, İsrail’in güvenliği açısından olağanüstü bir kazanım oldu” ifadelerini kullandı.

DEAŞ terör örgütünün Şara yönetiminden nefret ettiğini söyleyen Rubio, Kürtlerin Suriye güvenlik sistemine entegre edilmesi için çalışmalar yapıldığını da dile getirdi.

Çalışma Grubu’nun toplantısının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada ise, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada, terör örgütleri için güvenli bir liman olmayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye hedefinin önemine dikkat çekildi.