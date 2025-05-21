Marmara Denizi için kritik uyarı yapıldı!

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde açıklama yapan Bakanlık ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, denetimlerin çevre mevzuatına uygunluk amacıyla yapıldığını belirtti. Akgün, 2021’deki müsilaj krizinden sonra Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında çalışmaların yoğunlaştırıldığını hatırlattı.

2 bin 288 denetim, 268 durdurma kararı

Akgün’ün verdiği bilgilere göre, 2021’den bu yana Marmara Havzası’nda 2 bin 288 çevre denetimi yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet yürüten 2 bin 896 işletmeye toplam 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası kesildi, 268 işletmenin ise faaliyetleri durduruldu.

Geçtiğimiz hafta Uludağ Çevre Forumu’na katılan Bakan Murat Kurum’un, atıksu arıtma tesislerinin bir an önce devreye alınması gerektiğine vurgu yaptığını hatırlatan Akgün, merkezden gönderilen ekiplerin Bursa’da denetimlerini sıklaştırdığını ifade etti.

91 atıksu tesisi, 376 sanayi tesisi denetleniyor

Bursa’da yürütülen denetimler kapsamında 376 sanayi tesisi ile 91 atıksu arıtma tesisi inceleniyor. Sanayi tesislerinin baca gazı emisyonları ölçülüyor, arıtma tesislerinden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilerek mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.

Online izleme ile 7/24 takip

Bakanlık sadece sahada değil, dijital sistemlerle de çevresel izleme faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 382 hava kalitesi izleme istasyonu, 801 baca ve 544 atıksu arıtma tesisinin çıkışı online sistemlerle anlık olarak takip ediliyor. Bursa’da ise 29 baca ve 38 arıtma tesisi bu sistemle izleniyor.

Nilüfer Çayı’nda su kalitesi kötü

Akgün, Susurluk Havzası’nda yapılan ölçümlerde Nilüfer Çayı’nın su kalitesinin üçüncü sınıf (kötü) olduğunu söyledi. Denizlerdeki izleme çalışmaları ise TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yürütülüyor. Marmara Denizi’nde izleme noktası sayısı 91’den 150’ye çıkarıldı; bunlardan 17’si Bursa’da yer alıyor.

“İhlale sıfır tolerans”

Nisan ayında tamamlanan analizlere göre Marmara Denizi’nde çözünmüş oksijen seviyelerinde düşüş, azot ve fosfor kirliliği gibi sorunlar sürüyor. Akgün, “Tespit ettiğimiz her türlü aykırılıkta idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Sanayi kuruluşlarımız ve belediyelerimizin sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.