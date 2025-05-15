AB'den Kıbrıs'a özel temsilci: Dışişleri'nden taraflılık tepkisi

Avrupa Komisyonu’nun eski başkan yardımcısı Johannes Hahn, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili Özel Temsilcisi olarak atandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
AB'den Kıbrıs'a özel temsilci: Dışişleri'nden taraflılık tepkisi
Yayınlanma:

Hahn’ın, Ada’da diyalog sürecinin yeniden başlatılması amacıyla önümüzdeki günlerde Kıbrıs’taki taraflarla temaslarda bulunacağı bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde memnuniyetle karşılanan atamaya Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki taraflı yaklaşımını daha da pekiştirdiğini gözlemliyoruz” dedi.

Keçeli, tek taraflı atamanın Ada’daki gerçekleri görmezden geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Atanan yetkilinin, Rum tarafını artık Kıbrıs’taki gerçekleri kabul etmeye yönlendirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede Rum kesiminin, olası yeni bir müzakere sürecinin artık iki toplum arasında değil, egemen eşitlik temelinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmesine katkı sağlamasını umuyoruz.”

MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilk ilişkin açıklamaMSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilk ilişkin açıklamaYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu Dışişleri Bakanı
Günün Manşetleri
Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği olayın perde arkası ortaya çıktı
Güneydoğu’da kuraklık alarmı
Pezeşkiyan'dan Trump'a sert çıkış
MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilk ilişkin açıklama
7,5 milyarlık vurgun: Jandarmadan 18 ilde dev operasyon!
Rusya ve Ukrayna yeniden müzakere masasına oturuyor
42 il için sarı alarm
CHP ve AK Partili Belediyelerden atılan işçiler buluştu
ABD-Suriye arasında 25 yıl sonra ilk temas
İhtiyaç değil, bağımlılık satın alınıyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam üstüne zam! Akaryakıta zam üstüne zam!
Bu fırsat kaçmaz! Bu fırsat kaçmaz!
Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı!
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar