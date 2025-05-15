AB'den Kıbrıs'a özel temsilci: Dışişleri'nden taraflılık tepkisi

Hahn’ın, Ada’da diyalog sürecinin yeniden başlatılması amacıyla önümüzdeki günlerde Kıbrıs’taki taraflarla temaslarda bulunacağı bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde memnuniyetle karşılanan atamaya Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki taraflı yaklaşımını daha da pekiştirdiğini gözlemliyoruz” dedi.

Keçeli, tek taraflı atamanın Ada’daki gerçekleri görmezden geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Atanan yetkilinin, Rum tarafını artık Kıbrıs’taki gerçekleri kabul etmeye yönlendirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede Rum kesiminin, olası yeni bir müzakere sürecinin artık iki toplum arasında değil, egemen eşitlik temelinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmesine katkı sağlamasını umuyoruz.”