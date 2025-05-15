MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilk ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine ve her türlü provokasyona karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu" vurguladı.

Bakanlık tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla birlikte yurt içi ve sınır hattında terörle mücadelesine devam ediyor. Son bir haftada:

Irak’ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist teslim oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hudut güvenliği kapsamında ise:

7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 kişi yakalandı, 2.527 kişi engellendi.

1 Ocak’tan bu yana sınırdan geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 2.033’e, engellenen kişi sayısı ise 32.184’e ulaştı.

Pençe-Kilit bölgesinde 14 Mayıs’ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ da anıldı.

PKK'NIN FESİH KARARI

PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakanlık, kararın uygulanmasının yakından takip edileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dâhil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz."

Bakanlık, terörsüz bir Türkiye hedefinde en büyük payın şehitler ve gaziler ile ailelerine ait olduğunu ifade etti.

6-17 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen DENİZKURDU-II Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikata;

120 gemi,

7 insansız deniz aracı (İDA),

85 hava aracı katıldı.

10 Mayıs’ta TCG KINALIADA’dan ateşlenen ATMACA güdümlü mermisi, hedefini tam isabetle vurdu. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 14 Mayıs’ta Antalya açıklarında icra edildi.

ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetleri;

Edirne’de Trakya-2025,

İstanbul’da Avrasya Barışı,

Kayseri’de Erciyes Hava İndirme,

Konya’da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatlarına katılım sağlıyor.

Ayrıca İspanya, Almanya, Belçika, Norveç, Katar ve Malezya gibi ülkelerde çeşitli uluslararası görevlerde aktif rol alıyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR

MSB ve Genelkurmay Başkanı ile üst düzey komutanlar, son haftalarda Azerbaycan, Polonya ve Belçika’da resmi temaslarda bulundu. Irak’la savunma sanayii alanında “yerlileştirme” hedefli mutabakat muhtırası imzalandı. Pakistan ve Katar ile savunma ilişkileri pekiştirildi.

GAZZE VURGUSU

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani yardım girişimlerine engelleri değerlendiren Bakanlık, şu çağrıda bulundu:

"İsrail sorumsuz saldırılarıyla tüm bölgeyi kaos ortamına sürüklüyor. Uluslararası toplumun, Gazze’ye insani girişlerin ve kalıcı ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskıyı artırması, küresel barışın bir gereğidir."



Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Araçları teslim edildi. Ayrıca, BOTAŞ için ASFAT tarafından üretilen ve dünyada benzeri bulunmayan "Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi" denize indirildi.

12-14 Mayıs tarihlerinde TCG ANADOLU’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’ları, MAM-L mühimmatları ile hedefleri tam isabetle vurdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında:

19 gemi ile 19 liman ziyareti yapılacak, gemiler halka açılacak.

Düzce, Bingöl, Diyarbakır ve Muğla’da muharip uçak geçişleri olacak.

Samsun’da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşları düzenlenecek.

TCG Anadolu, Harp Okulu öğrencileri ve 81 ilden gençlerle İstanbul’dan hareket ederek Bandırma Vapuru’nun rotasını izleyerek Samsun’a ulaşacak.