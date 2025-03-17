AB’den Rusya açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AB’den Rusya açıklaması
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Toplantıda Ukrayna’ya destek, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler ele alındı. Kiev’e 40 milyar avroluk savunma yardımı sağlanması konusunda geniş bir destek olduğunu belirten Kallas, yardım paketine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kallas, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 11 Mart’ta düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarının AB üyesi dışişleri bakanları tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’da barış istemediğini savunan Kallas, "Şu anda gördüğümüz şey, Rusya’nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masadaki tüm taraflar, Rusya’ya güvenilemeyeceği konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

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