DEM Parti’den AK parti ve MHP'ye ziyaret: İşte 5 şart!

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, önce MHP’yi, ardından AK Parti’yi ziyaret etti.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, "Şimdi artık oyalama, sağa sola çekme zamanı değil. Adım atma zamanı." ifadeleri kullanılarak, görüşmelerde beş talebin gündeme getirildiği belirtildi.

DEM Parti heyetini MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nedeniyle görüşmeye katılamadığı belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada "Sayın Bahçeli sağlık koşulları elverseydi burada olacaktı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu." diyerek DEM Parti heyetine teşekkür etti.

DEM Parti heyetinin AK Parti ile görüşmesi yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü. Heyeti, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kabul etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeyi "Samimi ve dostane bir görüşme yaptık. Son gelişmeleri değerlendirdik. Teşekkür ediyorum." sözleriyle özetledi.

DEM Parti, görüşmelerde beş talebi gündeme getirdi:

Abdullah Öcalan’ın PKK ile iletişim kurabilmesi için imkân sağlanması

PKK’nın kongre toplayabilmesi için güvenli ortam oluşturulması

Kayyım uygulamalarına son verilmesi

Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik operasyonların durdurulması

Ceza, infaz ve terörle mücadele yasalarında değişiklik yapılması

'hukuki adımlar öncelikli talep'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

📢 “Her iki partiyle de barışın ufkunu konuştuk. Kürt meselesi ve demokratikleşme konularında önerilerimizi sunduk. Halk buluşmalarımızda en çok dile getirilen talep, demokratik ve hukuki adımların atılması. Bunları ilettik.”

Bakırhan, “Öcalan’ın çalışma ve iletişim koşulları düzenlenebilir.” diyerek, cezaevinde bulunan PKK lideriyle ilgili taleplerini aktardıklarını belirtti. Ayrıca, "Parlamentoda kayyım yasa tasarısının gündeme alınabileceğini ifade ettik." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazetecilerin "Kayyımların kaldırılmasıyla ilgili nasıl bir yanıt aldınız?" sorusuna "Net bir yanıt aldık diyemem." şeklinde cevap verdi.

Hatimoğulları ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramdan sonra görüşmeyi planladıklarını söyledi. DEM Parti’nin önümüzdeki günlerde İmralı’ya üçüncü bir ziyaret planladığı ve Nevruz Bayramı’nda Öcalan’dan görüntülü mesaj beklentisi içinde olduğu belirtildi.