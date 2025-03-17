Fransız basınından çarpıcı iddia: "İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"

Fransız basınından çarpıcı iddia: "İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"
Fransızca yayın yapan JForum.fr internet sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Yazıda, İmamoğlu’nun “Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam” olarak tanımlandığı ifade edildi.
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Analizde, Ekrem İmamoğlu’nun gözünü cumhurbaşkanlığına diktiği belirtilirken, kendisinden “Erdoğan’ı tehdit edip İsrail’e göz kırpan adam” olarak bahsedildi.
Yazıda, İmamoğlu’nun yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylarını mağlup ettiği vurgulanırken, aynı zamanda hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğu ve İsrailli yetkililerle görüşmekten çekinmediği öne sürüldü.
JForum.fr, İmamoğlu’nun kısa süre önce İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti.
Haberde, İmamoğlu’nun 2027’de İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Oyunları’na İsrailli sporcuların katılımına güvence verdiği bilgisi yer aldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi