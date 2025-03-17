Fransız basınından çarpıcı iddia: "İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"

Fransızca yayın yapan JForum.fr internet sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Yazıda, İmamoğlu’nun “Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam” olarak tanımlandığı ifade edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Fransız basınından çarpıcı iddia: "İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"
Yayınlanma: Güncellenme:

Analizde, Ekrem İmamoğlu’nun gözünü cumhurbaşkanlığına diktiği belirtilirken, kendisinden “Erdoğan’ı tehdit edip İsrail’e göz kırpan adam” olarak bahsedildi.

Yazıda, İmamoğlu’nun yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylarını mağlup ettiği vurgulanırken, aynı zamanda hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğu ve İsrailli yetkililerle görüşmekten çekinmediği öne sürüldü.

JForum.fr, İmamoğlu’nun kısa süre önce İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti.

Haberde, İmamoğlu’nun 2027’de İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Oyunları’na İsrailli sporcuların katılımına güvence verdiği bilgisi yer aldı.

Trump’tan medya hamlesi: Amerika’nın Sesi kesildiTrump’tan medya hamlesi: Amerika’nın Sesi kesildiDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ekrem imamoğlu israil
Günün Manşetleri
DEM Parti’den AK parti ve MHP'ye ziyaret
Maaşlarını alamayan işçiler eylemde
"İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup
Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
Türkiye genelinde dev operasyon
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?