Trump’tan medya hamlesi: Amerika’nın Sesi kesildi

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın ardından ABD Küresel Medya Ajansı’na da operasyon yaptı. Trump, hükümet tarafından finanse edilen medya kuruluşlarının bütçelerini ve personel sayısını azaltmayı öngören bir kararnamede bulundu.

2024 yılı için 886 milyon dolar olan bütçesiyle ABD Küresel Medya Ajansı, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa, Özgür Asya Radyoları ve Radyo Martí gibi kurumlar aracılığıyla dünya genelindeki kamuoyunu Amerikan çıkarları doğrultusunda manipüle etme görevini yürütüyordu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump’ın imzaladığı bu kararname, "vergi mükelleflerinin radikal propagandanın bedelini artık ödememesi" için atılan bir adım olarak duyuruldu.

Trump ayrıca eski haber spikeri ve Cumhuriyetçi siyasetçi Kari Lake’i ABD Küresel Medya Ajansı danışmanlığına ve Amerika’nın Sesi direktörlüğüne atadı. Lake, yasal çerçeve içerisinde kurumun olabildiğince küçültülmesi gerektiğini açıkladı.

Amerika’nın Sesi, ABD Küresel Medya Ajansı’na bağlı 7 federal basın kuruluşundan biriydi ve bünyesinde 1300 kadrolu, pek çok sözleşmeli personel çalışıyordu. Ancak, Trump’ın imzaladığı kararnameyle Amerika'nın Sesi çalışanları zorunlu izne çıkarıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, 2. Dünya Savaşı'na ABD'nin girmesinin ardından, 1 Şubat 1942’de Almanca radyo yayınıyla yayın hayatına başlayan Amerika’nın Sesi kesilmiş oldu.

50'den fazla dilde yayın yapan Amerika’nın Sesi’nin Türkçe Servisi de bu gelişmelerden etkilendi. Kararname sonrasında gazetecilerin e-posta hesaplarına ve binaya erişimleri engellendi. 15 Mart itibarıyla Amerika’nın Sesi Türkçe internet sayfasına yeni haber girişi yapılmadı ve son vardiyaya gelen çalışanlardan kurum kartlarını iade etmeleri istendi.

ABD devletinin fonladığı medya kuruluşlarından biri olan Gazete Duvar, geçtiğimiz hafta yayın hayatına son verdi. ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten sonra ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan medya kuruluşlarına sağlanan para akışını kesmişti ve Gazete Duvar da ekonomik gerekçelerle yayınlarına son vermişti.