AFAD ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi arasında anlaşmaya varıldı!

Azerbaycan'ın deprem gözlem kapasitesinin artırılmasını ve tecrübe paylaşımını öngören mutabakat zaptına, Bakü'de temaslarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli imza attı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN AFETLERLER İÇİNDE PROTOKÖL YAPTI



AFAD Başkanı Okay Memiş, imza töreni sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AFAD olarak Azerbaycan'ın ilgili kurum ve kuruluşlarıyla hareket ettiklerini ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını söyledi.

AFAD'ın alanında ciddi tecrübeye sahip olduğunu belirten Memiş:

- Yaşanan afetlerde can kayıplarını azaltmak için bu tecrübeyi paylaşacağız, buna çok ihtiyacımız var. Hiçbir şey tek bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden daha önemli değil. Dolayısıyla biz tecrübe paylaşımlarıyla kayıpların önüne geçmek istiyoruz. Bu anlamda spesifik olarak AFAD, Azerbaycan'da, Şuşa'da sismolojik gözlem merkezi kuruyor.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Hebibbeyli de bilimsel işbirliği ve kardeş Türkiye'nin tecrübesinin öğrenilmesinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Hebibbeyli, bugün afetler konusunda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayarak, AFAD'a kendilerine verilen destekler için teşekkürlerini iletti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 100 metre derinlikte derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuruyor. Sondaj aşamasındaki istasyonda kullanılacak cihazlar, Azerbaycan'a teslim edildi. Yıl içerisinde Azerbaycan Milli İlimler Akademisine AFAD tarafından deprem gözlem sistemleri kapsamında teknoloji transferi yapılırken, AFAD'ın kullandığı deprem analiz yazılımlarının Azerbaycanlı bilim insanlarınca da kullanılması sağlandı.

İmzalanan mutabakat zaptı, bu çalışmaların teknik detaylarını ve ileriki aşamalarını kapsıyor.