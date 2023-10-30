Ali Erbaş'tan Gazze İçin Birlik Çağrısı! Dünyadaki Müslüman Liderler Diyanet İşleri Başkanlığı Öncülüğünde Toplandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, dünya Müslüman dini liderlerinin katılımıyla çevrim içi Uluslararası Filistin ve Gazze Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ali Erbaş konuşma yaptı. Erbaş, Filistin ve Gazze için dünya Müslümanlarının güçlerini ve imkanlarını birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Filistin ve Gazze İçin Birlik Çağrısı

Ali Erbaş, 92 ülkeden 131 kişinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Kudüs'ü konuşmanın sadece bir şehri konuşmak değil, İslam ümmetinin izzetini, insanlığın geleceğini konuşmak olduğunu belirtti. "Filistinlilerin, soykırıma maruz bırakıldığını" vurgulayan Erbaş, böyle bir vahşetin açıkça destek bulduğu bir dünyada, insanlığa huzur, barış ve refah getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojilerin, politikaların inandırıcılığını kaybettiğini söyledi. İşgalci İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin sadece zalimce bir siyasetin neticesi olmadığına dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

- Bu insanlık dışı davranışlarının altında kirli ve sapkın bir inanç vardır. Bu inanca göre onlar, kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Yeryüzünü kendi özel mülkleri kabul ediyorlar. İslam coğrafyasında, kendi lisanlarınca Tanrı'nın kendilerine vadettiğine inandıkları ve arz-ı mevud kavramıyla ifade edilen bir coğrafyayı ele geçirip orada cenneti yaşayacaklarına inanıyorlar. Siyonistler, işte bu batıl inancın peşinde Filistin'i kan gölüne çeviriyorlar. Kendilerine tam destek veren bazı güç merkezlerinin önde gelenleri de aynı batıl inanca mensuplar. Bunun için hak, hukuk, ahlak, vicdan, merhamet gibi kavramlar, onlar için bir anlam ifade etmiyor.

Başkan Erbaş, Gazze'yi, Filistin'i işgal edenlerin İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden kendilerinde bu cesareti bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

- Mazlumların feryadı arşa uzanırken, yegane çözüm ümmeti Muhammed'in bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Kudüs ve Gazze bizi vahdete çağırıyor. Her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Kudüs bilincini güçlendirmeli ve İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi gücümüzü ve imkanlarımızı da Filistin ve Kudüs için birleştirmeliyiz. Ortak bir tavır ve kararlılıkla bir an önce harekete geçmeliyiz.

"Birbirimize Kenetlendiğimiz Gün Huzur ve Barış Kendiliğinden Gelecek"

Kudüs'ün, tam anlamıyla tekrar darüsselama dönünceye kadar hiçbir çalışmanın yeterli olmayacağının altını çizen Erbaş, "İnanıyorum ki, vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Gazze olmak üzere ümmet coğrafyasının asırlardır beklediği huzur ve barış kendiliğinden gelecek; İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri yeryüzüne yeniden nizam verecektir. Bizlere düşen, bu ideal uğrunda var gücümüzle çalışmaktır." ifadelerini kullandı. Katılımcılara teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaşadığımız dünyayı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in evrensel hakikatleriyle mamur etmek için bizlere azim, irade, basiret ve feraset vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." duasında bulundu.