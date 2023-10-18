Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından dün akşam paylaşım yaparak 18 Ekim 2023 öğle ezanından önce sela okutulacağını bildirdi. İsrail'in Filistindeki katliamı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için okutulan selaların ardından Müezzinler dua etti. Türkiye'nin dört bir yanında bu uygulama yapıldı.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Hayatlarını Kaybeden Filistinliler İçin Sela Okutuldu

Erbaş yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı.