Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye’de! Erdoğan ile kritik zirve

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek görüşmede, savunma sanayi iş birlikleri başta olmak üzere Türkiye-Almanya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti.

Ziyaretin gündeminde şunlar yer alacak:

Savunma sanayi alanında iş birlikleri

Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesi

Almanya'daki Türk toplumunun durumu

Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler

İki liderin ayrıca, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.