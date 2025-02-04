Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye’de! Erdoğan ile kritik zirve
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yarın Ankara'ya geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek görüşmede, savunma sanayi iş birlikleri başta olmak üzere Türkiye-Almanya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti.
Ziyaretin gündeminde şunlar yer alacak:
Savunma sanayi alanında iş birlikleri
Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesi
Almanya'daki Türk toplumunun durumu
Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler
İki liderin ayrıca, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.