Ankara'da 'Çin'in Fırsatları Dünyayla Paylaşılıyor' paneli düzenlendi

Çin Ankara Büyükelçiliği, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Çin Medya Grubu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, başkent Ankara’da gerçekleştirildi. Açılışta Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve ORSAM Başkanı Kadir Temiz yer alırken, Çin Medya Grubu Başkanı Şın Haişiong da video mesaj gönderdi.

Etkinliğe çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve medya temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Çin Büyükelçisi Ciang Şüebin, ülkesinin küresel iş birliği konusundaki yaklaşımını anlattı. Ticaret savaşlarının hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını belirten Ciang, Çin’in diğer ülkelerle birlikte kalkınmayı hedeflediğini vurguladı.

"Çin, tüm ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar geliştirmek istiyor. Türkiye dahil, tüm ülkeleri bu kalkınma fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyoruz."

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişme potansiyeline dikkat çekti.

"Dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bu süreçte Türkiye ile Çin'in ortaklıkları giderek derinleşiyor. İkili ilişkiler, daha ileriye taşınmaya hazır."

Çin Medya Grubu Başkanı Şın Haişiong ise video mesajında Çin’in küresel ekonomideki rolüne vurgu yaptı.

"Çin’in kalkınması dünyadan ayrı düşünülemez. Küresel refah, Çin’in büyümesine ihtiyaç duyuyor."