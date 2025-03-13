Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile barış anlaşmasında uzlaşı sağlandı

Bakü’de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere konuşan Bayramov, önceden mutabakat sağlanamayan iki maddenin de Ermenistan tarafından kabul edildiğini belirtti.

Bayramov, bir sonraki adımın Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine aykırı maddelerin kaldırılması olduğunu vurguladı.

Azerbaycanlı Bakan ayrıca, sürecin tam anlamıyla tamamlanabilmesi için AGİT Minsk Grubu’nun da feshedilmesi gerektiğini dile getirdi.