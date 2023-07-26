Bahreyn Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'i protesto etti

NATO'ya katılması tartışmalarıyla ve Kur'an-ı Kerim eylemleriyle gündeme gelen İsveç Bahreyn tarafından protesto edildi. Bahreyn, İsveç Maslahatgüzarı Britta Liszt Ann Lindahl'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ülkenin resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İsveç makamlarının Stockholm'de radikal kişiler tarafından Kur'an-ı Kerim'in polis korumasında yakılmasına izin vermesini şiddetle kınadı. Eylemi ve tekrarlanan saldırıları Müslümanlara yönelik bir kışkırtma olduğunu söyleyen Bahreyn Dış İşleri Bakanlığı eylemlerin uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıya tepki olarak İsveç Maslahatgüzarı Britta Liszt Ann Lindahl'in bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini ve İsveç'in bu tür eylemlerin önüne geçecek önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. ​​​​​​​

Benzer eylemlerle gündeme gelen İsveç'in NATO'ya katılma talebi ve eylemler beraber tartışılır hale geldi. Türkiye'de de tartışmalar sürüyor.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.