Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Hakan Fidan ve Marco Rubio, telefon görüşmesinde, ülkelerinin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye ve ABD'nin, iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurgulayan Fidan ve Rubio, bölgesel konularda eş güdüm içinde hareket etmenin önemine değindi.

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Kaynak: TRT Haber

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