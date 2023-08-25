Bakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 günlük Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Bu, Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı göreviyle Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu.

Bakan Fidan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Başbakan Denis Şmihal ile görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Türkiye, iki ülke arasında ara buluculuk rolü ile öne çıktı.

Yürütülen diplomasi trafiği ile tahıl koridoru, esir değişimi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki nükleer gerilimin azaltılmasına büyük katkı sunuldu.