Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının detaylarına ilişkin bilgi veren Fidan, sürece dair Türkiye’nin yaklaşımını ve değerlendirmelerini paylaştı.

Bakan Fidan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hakediyor. Güvenli özgür ve refah içinde.

Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var.

Toprak bütünlüğü, Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı.

Önümüzdeki günler kolay olmayabilir, ancak Türkiye olarak biz Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtleri PKK'dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin haklarını Şam'da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur.

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