Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan randevu sistemiyle ilgili kritik açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, randevu sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve yaşanan sorunların en aza indirileceğini belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret eden Memişoğlu, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan randevu sistemiyle ilgili kritik açıklama
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Bakan Memişoğlu, Edirne’de sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımak için değerlendirmelerde bulunduklarını ve hedeflerinin Edirne’yi Balkanlar’ın sağlık merkezi haline getirmek olduğunu ifade etti.

Randevu sistemiyle ilgili mevcut sıkıntılara da değinen Memişoğlu, bazı branşlarda hala zorluklar yaşandığını ve bu sorunların çözümü için yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Memişoğlu, “Özellikle randevu sisteminde rahatlama sağlayacak adımlar atıyoruz. Bazı branşlarda hala aksaklıklar var ancak önümüzdeki iki-üç ay içerisinde randevu sürecini kolaylaştıracak ve sistemi daha işler hale getirecek çözümleri kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu şekilde randevu sorunlarını minimize edeceğiz,” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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