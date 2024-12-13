Bakan Güler'den Suriye açıklaması: İsrail'e sessiz kalmayın

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Güler, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: İsrail'e sessiz kalmayın
Yayınlanma:

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Güler, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, Suriye’de düzenlediği saldırılarla yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratmaktadır. Bu girişimler, İsrail’in işgalci zihniyetinin en açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Suriye’de açılan bu önemli fırsat penceresini değerlendirmeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Türkiye olarak, Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olurken, Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün kamplarını etkisiz hale getirdik ve bölgeye nefes aldıracak adımlar attık."

Bakan Güler, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve Kıbrıs meselesinin adil çözümü için Türkiye’nin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail, son günlerde Suriye’nin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenleyerek tansiyonu artırdı. Şam’ın güneyindeki Qabr Essit Havaalanı ile kuzeydeki Barzeh bölgesinde yer alan ve kimyasal silah üretimiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi, hedef alınan yerler arasında bulunuyor.

Yerel kaynaklar, İsrail’in Şam kırsalındaki Adra’da bir silah deposunu ve Lazkiye’deki hava savunma tesisini de vurduğunu aktardı. Son 48 saat içinde Suriye’de 150’den fazla noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail, Esad rejimi sonrası Suriye’deki operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda.

Manisa’da bıçaklı gasp girişimi: Taksici mesleği bıraktıManisa’da bıçaklı gasp girişimi: Taksici mesleği bıraktıGündem
Yaşar Güler suriye
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz"
Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi
TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek
Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protesto
Türkiye'den Şam'a atama
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
Hatay'da anne ile 3 çocuğu ölü bulundu
"Deprem bölgesinde yapılacak konutların yüzde 93'ünün inşası başlatılmıştır"
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Çok Okunanlar
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Türkiye'den Şam'a atama Türkiye'den Şam'a atama
4,8 büyüklüğünde deprem oldu 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?