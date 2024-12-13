Bakan Güler'den Suriye açıklaması: İsrail'e sessiz kalmayın

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Güler, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, Suriye’de düzenlediği saldırılarla yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratmaktadır. Bu girişimler, İsrail’in işgalci zihniyetinin en açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Suriye’de açılan bu önemli fırsat penceresini değerlendirmeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Türkiye olarak, Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olurken, Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün kamplarını etkisiz hale getirdik ve bölgeye nefes aldıracak adımlar attık."

Bakan Güler, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve Kıbrıs meselesinin adil çözümü için Türkiye’nin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail, son günlerde Suriye’nin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenleyerek tansiyonu artırdı. Şam’ın güneyindeki Qabr Essit Havaalanı ile kuzeydeki Barzeh bölgesinde yer alan ve kimyasal silah üretimiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi, hedef alınan yerler arasında bulunuyor.

Yerel kaynaklar, İsrail’in Şam kırsalındaki Adra’da bir silah deposunu ve Lazkiye’deki hava savunma tesisini de vurduğunu aktardı. Son 48 saat içinde Suriye’de 150’den fazla noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail, Esad rejimi sonrası Suriye’deki operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda.